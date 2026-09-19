Marsilya'da Bruno Genesio gelişmesi

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Beşiktaş karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun takımın durumunu sorguladığı belirtildi. RMC Sport, Fransız teknik adamın özellikle takımın gösterdiği reaksiyondan ve üst üste gelen yenilgilerden rahatsız olduğunu aktardı. Konuya ilişkin yazılanlar şu şekilde:

"Bruno Genesio bu yenilgiyi oldukça ağır karşıladı. Hayal kırıklığına uğrayan ve çaresiz görünen, maçın son bölümünde uzun süre kulübede adeta çökmüş halde oturan Marsilya Teknik Direktörü, takımının Beşiktaş karşısında aldığı bu yeni darbeden elbette büyük üzüntü duydu.

Yenilginin ötesinde, Genesio bazı tutumlardan da hoşnut değildi. Aşırı saflık, konsantrasyon eksikliği, azim ve kararlılık yoksunluğu ile yapılan sayısız hata, Marsilya Teknik Direktörü'nün eleştirilerinin odağında yer aldı.

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GENESİO BAZI DAVRANIŞLARDAN MEMNUN KALMADI

İlk golde, sezonun başlangıcındaki Strasbourg maçını saymazsak şu ana kadar oldukça kırılgan ve hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Angel Gomes, orta saha oyuncusunun bu kadar kolay oyundan kopmasını gerektirmeyen bir temasın ardından kendisini yere bıraktı. Beşiktaş'ın ikinci golünde ise Genesio, takımının nasıl bu kadar kolay savunma zaafı yaşayabildiğini anlayamadı. Türk yarı sahasında kullanılan sıradan bir taç atışının ardından orta sahanın bu kadar hızlı geçilmesi teknik direktörü şaşırttı.

Kornerden yenilen üçüncü gol de Amir Murillo'nun kafa vuruşunu engelleme konusunda yaşanan ciddi agresiflik eksikliğini gözler önüne serdi. Murillo, hava topunda adeta hiçbir engelle karşılaşmadan yükseldi. Böylece takım fiziksel ve mental olarak çöktü ve mücadeleyi bıraktı. Genesio bunu hem soyunma odasında hem de İstanbul'dan dönüş uçağında kabullenmekte zorlandı.

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KENDİSİNİ DE SORGULAMAYA BAŞLADI

Kulüp içerisinde ve taraftarlar tarafından büyük destek gören teknik adam, artık tercihlerini ve yönetim anlayışını sorgulamaya başlamış görünüyor.

Genesio, perşembe akşamı yaptığı açıklamada, "Teknik direktörün her zaman bir sorumluluğu vardır" diyerek şunları söyledi:

"Ne kadar zor bir duruma kendimi soktuğumu sorgulamak çok kolay olurdu. Bunun pek bir faydası olmaz ve gelişmek için yapmamız gerekenleri ilerletmez. Elbette ben de kendimi ciddi şekilde sorguluyorum. Strasbourg karşısındaki ilk maçtan bu yana takımın hatalarını düzeltmeyi başaramadığımız gerçeğini göz ardı edemem."

Bruno Genesio yine de bundan sonrasına ve özellikle PSG ile oynanacak maça odaklanmaya devam ediyor. Teknik direktör, bu maç öncesinde "yeniden enerji bulmaları, oyuncular, teknik ekip ve kulüpteki herkes arasındaki dayanışmayı korumaları gerektiğini" vurguluyor.

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GENESİO KIZGIN AMA MÜCADELECİ

Ardından uzun milli arayı, kulüp içerisinde durum değerlendirmesi yapmak için kullanmak mümkün olacak. Genesio'nun içinde iki farklı duygu arasında kaldığı belirtiliyor. Bunlardan ilki, Marsilya macerasına beklediğinden çok daha zor şartlarda başlamış olmanın yarattığı büyük hayal kırıklığı ve hatta öfke.

Genesio, süreç ilerledikçe kulübün durumuyla ilgili kendisine her şeyin anlatılmadığını fark etti. 3-4 transfer, özellikle de bir kaleci, bir orta saha ve bir hücum oyuncusu transferi bekliyordu ancak bunlar hâlâ gerçekleşmedi. Teknik adam ayrıca kulübün hissedarından, kulübün içinde bulunduğu durum ve en azından bu sezon için düşen hedefler konusunda şeffaf bir açıklama bekliyor.

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Diğer duygu ise mücadeleci bir teknik direktörün yaklaşımı. Genesio, Marsilya'nın sezonun başındaki fikstür nedeniyle de zorlandığının farkında. Monaco, Paris FC, Rennes, Beşiktaş ve PSG... Bu, özellikle Genesio'nun da yakın zamanda dile getirdiği üzere, bu yoğunluktaki yüksek tempolu maçlara alışık olmayan oyuncular için oldukça zorlu bir seri.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN DAHA UYGUN BİR FİKSTÜR

Kağıt üzerinde bundan sonraki fikstür daha uygun görünüyor. Ligue 1'de Troyes ve ardından Angers deplasmanları ile Le Havre karşısında oynanacak iç saha maçı, Marsilya'nın yeniden çıkışa geçmesi için fırsat yaratabilir. Milli ara ayrıca Genesio ve teknik ekibin fiziksel açıdan oldukça endişe verici eksiklikleri gidermesine de olanak sağlayabilir. Marsilya'nın özellikle maçların 60. dakikasından sonra fiziksel olarak düşmesi ve birçok oyuncunun kramp sorunu yaşaması dikkat çekiyor.

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Özetle, şimdi bırakma zamanı mı? Genesio'yu seven oyuncular ve kendisine güvenen yöneticiler, onun pes edeceğini düşünmüyor. Marsilya taraftarları ve hatta bazı gözlemciler, PSG karşısında alınacak yeni bir yenilginin Genesio'nun Marsilya macerasını sürdürme konusunda cesaretini kırıp kırmayacağını zaman zaman sorguluyor.

Ancak Genesio'nun yakın çevresi, içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen görevini ve sorumluluklarını üstlenmeye kararlı olduğunu belirtiyor."