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Marsilya'da Bartuğ Elmaz'ın büyük şanssızlığı! Galatasaray'da da Fatih Terim ile aynısını yaşamıştı...

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#Bartuğ Elmaz#Marsilya#Galatasaray
Marsilyada Bartuğ Elmazın büyük şanssızlığı Galatasarayda da Fatih Terim ile aynısını yaşamıştı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 08:34

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra istediği sözleşme şartlarını bulamadığı gerekçesiyle Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı alan ve sezon başında Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz, dün akşam oynanan Marsilya - Montpellier maçında buruk bir an yaşadı. 20 yaşındaki futbolcu benzer bir olayı Fatih Terim'le Galatasaray'da da yaşamıştı.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceği parlak olarak gösterilen Bartuğ Elmaz, geçen sezonun devre arasında istediği sözleşme şartlarını alamadığı gerekçesiyle Sarı-kırmızılı kulübe imza atmamış ve sezon sonunda serbest kalmayı tercih etmişti.

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MARSİLYA'YA 4 YILLIK İMZA

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'de Igor Tudor'un çalıştırdığı ve Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya'ya imza atmıştı. Bartuğ, kulübüyle 2026 yazına kadar geçerli sözleşme yapmıştı.

ŞANS BULAMIYOR

Bartuğ Elmaz bu sezon Marsilya A takımında şans bulmakta zorlanıyor. Fransa Kupası'nda 4 dakika süre alan Bartuğ ligde ise şans bulamadı. Marsilya B takımı ile 5. lige denk gelen turnuvada 5 maçta 402 dakika sahada kalan Elmaz, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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LİGDE İLK KEZ OYNAYACAKKEN BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın dün akşam Montpellier ile oynadığı lig maçında kendisine kadroda yer buldu. 1-1 biten maçın uzatma anlarındaIgor Tudor, genç futbolcusunu oyuna sokmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayıp kenarda bekleyen Bartuğ, oyun durmadığı için maça dahil olamadı.

Zirve yarışında yara alan MARSİLYA'da Cengiz Ünder de 59. dakikada oyuna girdi.

20 yaşındaki futbolcu Fransa Ligue 1'deki ilk maçına çıkma fırsatını kaçırmış oldu.

Marsilyada Bartuğ Elmazın büyük şanssızlığı Galatasarayda da Fatih Terim ile aynısını yaşamıştı...

GALATASARAY'DA DA BENZER OLAY YAŞAMIŞ, FATİH TERİM TESELLİ ETMİŞTİ

Bartuğ Elmaz, Galatasaray forması giyerken de benzer bir olay yaşamıştı. 2020/21 sezonunda Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın son anlarında genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı oyuna sokmaya karar verir. Hazırlıklarını tamamlayan Bartuğ kenarda beklerken oyun durmamış ve genç oyuncu maça girememişti.

Bunun üzerine FATİH TERİM kollarını iki yana açıp 'Ben ne yapayım' demiş ve kulübeye geri dönen futbolcusunu sarılarak teselli etmişti.

Terim maçın ardından da olayla ilgili; "Bartuğ Elmaz'ın da oynamasını isterdim ama nasip olmadı. Yarın öbür gün inşallah o formayı alacak ve üzerinden hiç çıkarmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

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Marsilyada Bartuğ Elmazın büyük şanssızlığı Galatasarayda da Fatih Terim ile aynısını yaşamıştı...

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#Bartuğ Elmaz#Marsilya#Galatasaray

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