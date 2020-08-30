Marsilya'da 3 kritik isimde Covid-19 pozitif! Brest karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BREST

- Sezona ağır Nimes yenilgisiyle başlayan Brest'te, stoperlerden Brendan Chardonnet de kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Jean-Kevin Duverne'in partneri Hianga'a M'Bock olacaktır.

- Uzun süredir sakat olan Denys Bain ve koronavirüs karantinasındaki Christophe Herelle kadroda yok.

- Geçen hafta ayakta kalan nadir isimlerden Romain Faivre "10 numara" pozisyonunu bir kez daha kotaracaktır. Ievin Cardona yokları oynadı, yedeğe çekilir. Gaetan Charbonnier kenardan gelip az biraz parladı, ilk 11'de başlayabilir.

- TD Olivier Dall'Oglio; "Kadro kurmakta güçlük çekiyorum..." açıklamasında bulundu.

MARSİLYA

- Sezonu açmaya sayılı günler kala koronavirüs şokuyla sarsılan Marsilya, Fransa Ligue 1'in pandemi protokolü nedeniyle St. Etienne karşılaşmasına çıkamamıştı.

- Önce 4 futbolcu denildi, sonra sayının 5 olduğu açıklandı ancak isimler verilmemişti. TD Andre Villas-Boas, Brest maçı öncesi yapılan basın toplantısında 3 ismi itiraf etti.

- "Takımımızın liderleri olarak nitelendirebileceğimiz Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr ve Dimitri Payet olmadan Brest maçına hazırlanmak zorunda kaldık..." diyen Villas-Boas, orta sahada yeni transfer Kevin Strootman ile başlayacak.

- Payet'nin yokluğunda hücumda gözler Dario Benedetto ve Florian Thauvin üzerinde olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçı Marsilya kazandı.

- Marsilya'nın geçtiğimiz sezon oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ÜST" bitmişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya Kazanır" oldu!

%55'lik kesim ciddi eksiklerine rağmen deplasman ekibi Marsilya'nın kazanacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Marsilya'nın gol silahı Dario Benedetto'nun geçen sezon neler yaptığını hatırlayalım...