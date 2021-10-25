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Marsilya-PSG maçında ilginç olay! Lionel Messi'ye taraftar engeli

#PSG#Marsilya#Lionel Messi
Marsilya-PSG maçında ilginç olay Lionel Messiye taraftar engeli

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kalırken sahaya giren taraftar Messi'ye zor anlar yaşattı.

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Ligin zirvesindeki PSG, Cengiz Ünderli Olimpik Marsilya takımına konuk oldu.

Müsabakanın 57. dakikasında Achraf Hakimi, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü ve PSG maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı mücadele, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 78. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile yapılan karşılaşmada forma giyemeyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, bu maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Bu skorla lider PSG puanını 28'e, Olimpik Marsilya ise 18'e çıkardı.

MESSI'Yİ ENGELLEDİ

Müsabakanın 73. dakikasında sahaya giren bir taraftar ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Paris Saint Germain, Lionel Messi ile atağa kalkarken sahaya giren Marsilyalı taraftar Arjantinlinin önünü kesti.

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Messi'nin önüne geçerek atağı sonlandıran taraftarı güvenlik güçleri saha dışına çıkardı.

Marsilya-PSG maçında ilginç olay Lionel Messiye taraftar engeli

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#PSG#Marsilya#Lionel Messi

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