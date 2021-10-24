Marsilya-PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

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Son yılların flaş ekibi PSG deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. PSG, Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in kadrosunda yer aldığı Marsilya'ya konuk olacak. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızların forma giydiği PSG, liderliğini korumak ve yerini daha da sağlama almak adına Marsilya'yı yenmek istiyor. İşte, Marsilya-PSG maçının ayrıntıları...

Ligue 1'in 11. haftasında, 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan ve en yakın rakibi Lens'e 9 puan fark atan lider PSG, 17 puanla 3. sırada yer alan Marsilya'ya konuk olacak. Bu akşam Velodrome'da oynanacan Marsilya-PSG maçını Benoit Bastien yönetecek.

Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Calte-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Payet, Lirola, Cengiz Ünder, Milik

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimbempe, Mendes, Gueye, Verratti, Herrera, Draxler, Mbappe, Messi