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Marsilya, Lazio tribünlerini kınadı! Irkçı tezahürat...

#UEFA Avrupa Ligi#Marsilya#Lazio
Marsilya, Lazio tribünlerini kınadı Irkçı tezahürat...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ile dün akşam yaptığı maçta, ev sahibi takım tribünlerinden yapıldığı iddia edilen ırkçı tezahüratları kınadı.

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Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda dün akşam oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Lazio-Olimpik Marsilya maçına dair ırkçı tezahürat tartışması gündem oldu.

Fransız ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Senegalli forvet oyuncusu Bamba Dieng’e yönelik ev sahibi takım tribünlerinden yapıldığı iddia edilen ırkçı ve ayrımcı tezahüratları şiddetle kınadı.

Marsilya, UEFA'nın da bu ciddi suçlamaları doğrulaması halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

İtalyan basınına, Fransız basınından yansıyan bilgilere göre, maçın 61. dakikasında oyuna giren Bamba Dieng'e ırkçı ulumalarda bulunuldu.

Marsilya, Lazio tribünlerini kınadı Irkçı tezahürat...

Corriere dello Sport'un haberinde de, gazetecilerin olduğu basın tribününden ırkçı tezahüratların duyulduğu, buna karşın Olimpik Marsilya'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, maçın ardından yapılan basın toplantısında böyle bir tezahürat duymadığını aktardığı belirtildi.

Fransız takımının temsilcilerinin, ırkçı tezahüratlarla ilgili maçın kasetlerine yeniden bakacağı kaydedildi.

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Öte yandan, taraftarlarının ve bazı kulüp çalışanlarının karıştığı ırkçılık ve faşizmi çağrıştıran imgeler İtalyan ekibi Lazio’nun başını ağrıtmaya devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulübün, geçen hafta sonu Serie A’da oynadığı ve 3-1 kazandığı Inter maçının ardından kulübün simgesi olan kartalı statta gezdiren İspanyol bakıcısı Juan Bernabe’nin “Roma selamı” olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen faşist selamından vermesi kamuoyunun tepkisini çekti.

2010’dan beri kartalın bakıcısı olan Bernabe’nin görevi, kulüp kararıyla hafta başında askıya alındı. Bernabe ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu, faşist değil sağcı olduğunu ifade etti.

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#UEFA Avrupa Ligi#Marsilya#Lazio

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