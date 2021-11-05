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Marsilya-Lazio maçında Galatasaray'a iki müjde! Payet cezalı duruma düştü

#Galatasaray#Dimitri Payet#Marsilya
Marsilya-Lazio maçında Galatasaraya iki müjde Payet cezalı duruma düştü

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı grubun diğer maçından temsilcimize iki farklı iyi haber geldi. 2-2 biten mücadelenin son anlarında Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu'nda temsilcimiz, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla puanını 8 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

MARSİLYA'DA PAYET CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Marsilya - Lazio maçındaki 2-2'lik skor, kalan iki haftada Galatasaray'ın lehine bir sonuç olarak yorumlanırken temsilcimizin 25 Kasım'da konuk edeceği Marsilya'nın en önemli futbolcusu Dimitri Payet, maçın bitimine saniyeler kala gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marsilya'nın beraberlik golünü atan Payet, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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#Galatasaray#Dimitri Payet#Marsilya

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