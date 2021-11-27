Marsilya, İstanbul cehenneminde battı

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki 4-2’lik Marsilya zaferi, Fransa basınında da geniş yankı uyandırdı.
Gazeteler ve haber siteleri Marsilya’nın futbolunu eleştirip sarı kırmızılılara övgüler yağdırdı.
· L’Equipe: “Olympique Marsilya, Galatasaray’ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi’nden elendi.”
AÇIK FARKLA ÜSTÜNLÜK
· Foot Mercato: “Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya’yı eledi.”
· Eurosport France: “Marsilya, Türkiye’deki yenilgisinin ardından elendi.”
· Maxi Foot: “Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!”
· La Provence: “Olympique Marsilya elendi! Galatasaray’ın 4-2’lik skorla yendiği Olympique Marsilya, ‘Avrupa Ligi’ne elveda’ dedi”
TUR UMUTLARINA ELVEDA
· Le Parisien: “Avrupa Ligi: Galatasaray’a yenilen Marsilya için bitti”
· Foot-National: “Marsilyalılar, Türkiye’de battı ve Avrupa Ligi’ne elveda dedi”
· Sports: “Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi”