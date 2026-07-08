Marsilya ile sonunda anlaşıldı: Fenerbahçe, Mason Greenwood'a imza attırıyor!

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Önce başkan adayı Hakan Safi, ismini gündeme attı, “Anlaştık, seçilirsem gelecek” dedi. Safi, kongreyi kaybetti.

Ancak başkan Aziz Yıldırım da onun için düğmeye bastı... Haftalardır Fenerbahçe gündeminin 1 numarası olan Mason Greenwood transferinde artık mutlu son çok yakın.

İngiliz oyuncu için Roma ve Atletico Madrid de devredeydi. Ancak iki takım da neredeyse aynı anda geri adım attı.

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ROMA, MARSILYA İLE ANLAŞAMADI! ATLETICO SATIŞ YAPAMADI

AS Roma, şartları zorlasa da Marsilya ile anlaşamadı, bunun üzerine rotayı Portolu Pepe’ye çevirerek Greenwood için yürüttüğü görüşmeleri durdurdu.

Grimaldo, Kang-in Lee ve Hjulmand transferleri için 112 milyon Euro harcayan Atletico Madrid de satış yapmadan girişimde bulunmama kararı aldı.

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FENERBAHÇE NİHAYET MARSİLYA İLE ANLAŞTI!

Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, Marsilya ile görüşmelere hız verdi. Kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda iki kulübün 45+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

45 milyon euroluk rakam, vadeli bir şekilde ödenecek.

KAMPA YETİŞECEK

Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood ile zaten el sıkışmıştı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, senelik 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık kontrata ‘Evet’ demişti. Yönetim şimdi bu süreci bir an önce bitirmek için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler’in hedefi, İngiliz futbolcuyu hafta sonuna kadar İstanbul’a getirip sağlık kontrolüne sokmak ve resmi sözleşmeye imza attırmak. Hemen ardından Greenwood, Avusturya kampına katılacak.

26 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Marsilya iki sene önce Greenwood için Manchester United'a 26 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş, sonraki satışından da yüzde 40 pay vermeyi taahhüt etmişti.

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PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Greenwood, 26 gol atıp 11 de asist üreterek toplamda 37 gole doğrudan katkı sağlamıştı.