Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Anlaşmalar imzalanacakBAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Anlaşmalar imzalanacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
İstanbuldan yola çıkmışlardı... Facia sonrası yas ilan edildiİstanbul'dan yola çıkmışlardı... Facia sonrası yas ilan edildi!#Yangın
Mahkeme kararını verdi Oyuncu Ayşegül Çınarın gözyaşları...Mahkeme kararını verdi! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın gözyaşları... #Ayşegül Çınar
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Mahkemeden emsallik pozitif anne kararıMahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı#PCR Testi
Meme kanseriyle mücadele eden Şimalden güzel haberMeme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber#Şimal
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Sahneye bile gelinlikle çıkmıştı: Kaderleri yıldızlarda yazılıSahneye bile gelinlikle çıkmıştı: Kaderleri yıldızlarda yazılı#Jennifer Lopez
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Marsilya
Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray, yarın Marsilya’yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka, saat 20.45’te başlayacak.

Haberin Devamı

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler’in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlenecek.

Ligde bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayan ve 13 maçta 6 galibiyetle 8’inci sırada yer alan Galatasaray, Avrupa arenasında bambaşka bir performans sergiliyor. E Grubu’nda 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı ekip, bu süreçte rakip ağları 3 kez sarsarken, kendi kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ DEMEK

Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio’nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

Haberin Devamı

DERBİ YARALARINI SARMA FIRSATI

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray’da camia, Marsilya galibiyetine kilitlendi. Derbinin bir travmaya dönüşmemesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet ve oyuncular, hem Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek için hem de Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Marsilya maçına tam konsantre şekilde hazırlanıyor.

BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

MARSİLYA’DA ÖNEMLİ EKSİK

Haberin Devamı

Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Marsilya

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü