Marsilya cephesinde Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi

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Galatasaray ve Lokomotiv maçlarında üstün olan taraf olduklarını belirten Arjantinli teknik adam, "Galatasaray ve Lokomotiv Moskova maçlarında üstün olan taraf bizdik. Bu akşamın sonunda 6 puanımız olmalıydı." dedi.

Sampaoli, VAR'da yapılan kontrolün ardından iptal edilen penaltı kararı hakkında, "Hakem oyuncuların yanındaydı. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Hakem kararlarıyla ilgilenmiyorum." dedi.

Arjantinli teknik adam Sampaoli, Cengiz Ünder'in Galatasaray karşısında sergilediği performansa ilişkin, "İkinci yarıda daha iyi oynadı. Bizim için önemli oyuncu. Gol atabilmek için hücum hattında baskı kuramadı." yorumunda bulundu.

PENALTI TEPKİSİ

İptal edilen penaltı pozisyonu hakkında konuşan Matteo Guendouzi ise "Dengem bozuldu, hareket beni etkiledi, kesin penaltıydı. Kendimizi zorladık, özellikle 2. yarıda Türklerin hiçbir tehlikesi yoktu. İyi bir 90 dakika oynamış olsak da sonunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken başka puanlar var." diye konuştu.

Marsilyalı futbolcu Alvaro Gonzalez de "Kazanmak için oynadık. Birçok gol atmak için pozisyonlara girdik. Tüm hafta iyi çalışmıştık. Futbolda her zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil." dedi.

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Karşılaşmada yaşanan olayların kendileri için dezavantaj oluşturduğunu aktaran Alvaro Gonzalez, maçta iyi oyun oynadıklarını, gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak netice alamadıklarını söyledi.

Alvaro Gonzalez, grupta 2 puanları bulunduğunu, Galatasaray ve Moskova'dan daha iyi takım olduklarını dile getirdi.