Marsilya 5 - 2 Angers (Cengiz Ünder gol, maç özeti izle)

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Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Marsilya, Angers ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Marsilya, buna karşın muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Angers 8. dakikada Fulgini ve 11. dakikada Bentaleb'in golleriyle 2-0 öne geçti. 18'de Milik ve 21. dakikada Gerson'un golleriyle Marsilya eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Marsilya 70'te Milik'in golüyle öne geçti. 78'de Cengiz Ünder'in asistinda bir kez daha Milik ağları havalandırdı ve durum 4-2 oldu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Cengiz Ünder harika golüyle skoru 5-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

9 GOLE ULAŞTI

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder zorlu karşılaşmada oyuna 64. dakikada girdi ve 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

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Bu galibiyetin ardından Marsilya 43 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Angers ise 29 puanda kaldı.

Bu sezon Marsilya formasıyla 26 maça çıkan Cengiz, 9 gol atıp 2 de asist yaparak takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.