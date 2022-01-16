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Marsilya 1-1 Lille / Maç sonucu

#Fransa Ligue#Marsilya#Lille
Marsilya 1-1 Lille / Maç sonucu

Fransa Ligue 1'in 21. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Marsilya ile Lille 1-1 berabere kaldı.

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Velodrome'da oynanan mücadeleye Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, Marsilya'da ise Cengiz Ünder 11'de başladı.

Müsabakada ilk gol 15. dakikada Botman'dan geldi ve Lille 1-0 öne geçti.

Marsilya ise bu gole 75. dakikada Cengiz Ünder'le yanıt verdi.

Ceza sahası çevresinden sağ ayağıyla harika bir vuruş çıkaran Cengiz, skoru 1-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Konuk Lille'de Andre 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya: Pau Lopez, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Lirola, Kamara, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Milik, Payet

Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Botman, Reinildo, R.Sanches, Andre, Onana, Bamba, David, Burak

YUSUF YAZICI CSKA MOSKOVA'YA TRANSFER OLUYOR

Trabzonspor'dan 2019 yazında 16,5 milyon Euro karşılığında Lille'e Transfer olan, geçen sezon takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oluyor.

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Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova için sağlıkı kontrolünden geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Yusuf'un menajeri Adem Cebeci yaptığı açıklamada; "Her şey yolunda gitti, kulüpler yakın zamanda resmi açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova, sezon sonunda 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katarsa Trabzonspor yaklaşık 2,5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

 

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#Fransa Ligue#Marsilya#Lille

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