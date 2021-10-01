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Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

#Galatasaray#Marsilya#Uefa
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Fransa'nın Marsilya takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Marsilya - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflarMarsilya - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
Marsilya - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Velodrome'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Marsilya'nın puanı ise 2 oldu.

Sarı-kırmızılılar, grubun üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Marsilya ise Lazio ile deplasmanda karşılaşacak.

Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...

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MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

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45 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Marsilya'nın 75. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi

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8 DAKİKA DURDU

Karşılaşma, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu.

İki takım taraftarları arasında gerginliğin de başlamasıyla, önce teknik direktör Fatih Terim, daha sonra da kaleci Fernando Muslera sarı-kırmızılı futbolseverlerin bulunduğu tribüne gidip, sakin kalınmasını istedi.

Zaman zaman güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, stat hoparlörlerinden Türkçe ve Fransızca uyarı anonsları yapıldı.

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Müsabaka 8 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil

Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz, Harit, Dieng, Payet

 

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#Galatasaray#Marsilya#Uefa