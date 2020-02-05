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GeriFutbol Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü

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Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü

Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.

Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic’in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi.

Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.

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Marronenin temposu Ljajicin başını döndürdü

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