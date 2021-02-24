Marquez ve Espargaro MotoGP'de yeni sezonu dört gözle bekliyor

Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Marquez, yaptığı açıklamada, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon hedeflerine ulaşamadığını söyledi.



2021 yılında yarışacakları motorun ikonik bir tasarıma sahip olduğunu dile getiren İspanyol pilot, "Uzun bir aradan sonra kıyafetlerimi giyip motosikletime kavuşabildiğim için mutluyum. Herkes için zor geçen 2020 yılı benim için daha da zordu. Çünkü sakatlığım yüzünden yarışları evimden seyretmek durumunda kaldım." ifadelerini kullandı.



Doktorları ve takımıyla MotoGP’ye dönebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran 28 yaşındaki sporcu, "Olabildiğince çabuk dönmek isterim ama doktorlarımı ve vücudumu dinlemem çok önemli." dedi.



- Espargaro: "İlk sezonum gibi heyecanlıyım"



Bu sezon Repsol Honda takımına katılan 2013 Moto2 Dünya Şampiyonu Pol Espargaro, kariyerinin en heyecan verici sezonuna hazırlandığını kaydetti.



Repsol Honda takımında yarışmanın her sporcunun hayali olduğunu belirten Espargaro, "Sanki MotoGP'deki ilk sezonumu bekler gibiyim. Bu motorun bana teslim edilmesinden dolayı çok gururluyum. Katar'da, sezonun ilk yarışında RC213V'yi kullanacak olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı 28 Mart'ta Katar'da koşulacak.

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