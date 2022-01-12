Marouanne Fellaini transferinde Newcastle United'a iki Süper Lig ekibi rakip oldu!

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Suudi Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın satın almasıyla dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, ilk transferini Atletico Madrid'den Kieran Trippier ile yapmıştı. Premier Lig ekibinin 2. transferinde rakipleri ise Süper Lig devleri oldu.

Belçika gazetesi La Derniere Heure'ye göre Newcastle United'ın Marouanne Fellaini'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'ın Fellaini transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Çin ekibi Shandong Luneng'te forma giyen Fellaini'yle Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği, ayrıca Katar ve Dubai takımlarının da transfer için nabız yokladığı ifade edildi.

Daha önce Premier Lig'de Everton ve Manchester United formaları giyen 34 yaşındaki Fellaini, Çin'de oynadığı 80 maçta 30 gol attı.