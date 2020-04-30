Marouane Fellaini eski kulübüne borç verdi
Kariyerine Çin’in Shandong Luneng kulübünde devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege’e 3 milyon Euro borç verdi.
Efkan Bucak / Spor Arena | 32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymiş ardından Everton’a, oradan da Manchester United’a transfer olmuştu. Belçika’da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard nisan başında Belçika Futbol Federasyonu’ndan profesyonel lisans alamamıştı. Kulüp CAS’a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs’ta verilecek.
Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle