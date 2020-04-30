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Futbol
Efkan Bucak – Hürriyet Antwerp temsilcisi
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Marouane Fellaini eski kulübüne borç verdi

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Marouane Fellaini eski kulübüne borç verdi
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Kariyerine Çin’in Shandong Luneng kulübünde devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege’e 3 milyon Euro borç verdi.

Efkan Bucak / Spor Arena | 32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymiş ardından Everton’a, oradan da Manchester United’a transfer olmuştu. Belçika’da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard nisan başında Belçika Futbol Federasyonu’ndan profesyonel lisans alamamıştı. Kulüp CAS’a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs’ta verilecek.

Marouane Fellaini eski kulübüne borç verdi

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