Marouane Fellaini eski kulübüne borç verdi

Efkan Bucak / Spor Arena | 32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymiş ardından Everton’a, oradan da Manchester United’a transfer olmuştu. Belçika’da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard nisan başında Belçika Futbol Federasyonu’ndan profesyonel lisans alamamıştı. Kulüp CAS’a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs’ta verilecek.





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