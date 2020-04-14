MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarouane Fellaini corona virüsü yendi ve taburcu oldu!
GeriFutbol Marouane Fellaini corona virüsü yendi ve taburcu oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Marouane Fellaini corona virüsü yendi ve taburcu oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marouane Fellaini corona virüsü yendi ve taburcu oldu!
Abone Olgoogle-news

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, corona virüsü yendi. Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Belçikalı yıldız, taburcu edildi.

Spor Arena Dış Haberler | Corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olan Marouane Fellaini, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu.

Geçtiğimiz ay corona virüsü testi pozitif çıkan Belçikalı oyuncu, Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde karantina altına alınmış ve tedavisine burada başlanmıştı.

Yapılan son corona virüsü testi negatif çıkan Marouane Fellaini, bugünden itibaren 14 gün boyunca evinde karantina altında olacak.

Tecrübeli futbolcu, 14 günlük karantina süresince herhangi bir semptom göstermemesi ve hastalığı tekrar etmemesi halinde normal hayatına dönebilecek.

 

Marouane Fellaini corona virüsü yendi ve taburcu oldu

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle