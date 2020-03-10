Marmaris'te Vakkorola liderliğe yerleşti

Şampiyonanın daha önce yapılan 3 ayağında da birinci ikinci sırada finiş gören Vakkoroka ekibinin hedefi 2020 Kış Trofesini şampiyon olarak tamamlamak.

Bu konuda oldukça mütevazi konuşan ekibin şefi Cem Hakko ise iyi bir ekip oluşturduklarını ve başarının böyle geldiğini söyledi.