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Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Marmaris'te Vakkorola liderliğe yerleşti

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Marmaris'te Vakkorola liderliğe yerleşti
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Marmaris Yat Kulübü’nün 6 ayak üzerinden organize ettiği 2020 Kış Trofesi’nin hafta sonu gerçekleşen 4’üncü yarışında Vakkoroma ekibi iki yarışta da birinci sırada finiş görürken şampiyonada liderliğe yükseldi.

Şampiyonanın daha önce yapılan 3 ayağında da birinci ikinci sırada finiş gören Vakkoroka ekibinin hedefi 2020 Kış Trofesini şampiyon olarak tamamlamak.

Bu konuda oldukça mütevazi konuşan ekibin şefi Cem Hakko ise iyi bir ekip oluşturduklarını ve başarının böyle geldiğini söyledi.

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