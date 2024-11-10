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Marmara derbisinde ortalık karıştı, polis müdahale etti

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#Futbol#Sakaryaspor#Kocaelispor
Marmara derbisinde ortalık karıştı, polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 22:31

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor'un Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada saha içinde olaylar çıktı.

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç esnasında ve maç sonrası gerginlik yaşandı, saha içinde olaylar çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor evinde Kocaelispor'u ağırladı. Sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle mücadele geç başladı. Maçın ikinci yarısında da saha içi karıştı. Marmara derbisinin 52. dakikasında iki takımın oyuncuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı. Maç boyunca tribünden yabancı maddeler atıldı. Mücadele çıkan olaylar sebebiyle 15 dakika uzadı.

Maçın ardından ise Kocaelispor kafilesi ile Sakaryasporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlar ile Kocaelispor kafilesini korudu. Bölgeye TOMA sevk edildi.

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Marmara derbisinde ortalık karıştı, polis müdahale etti

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#Futbol#Sakaryaspor#Kocaelispor

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