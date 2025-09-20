Markus Gisdol: 'Kayseri'ye güzel bir duyguyla döneceğiz!'

Haberin Devamı

Markus Gisdol, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Gisdol, Antalyaspor'un bugünkü hissiyatını iyi bildiklerini, son iki maçta aynı duyguyu yaşadıklarını, bugün uzatma dakikasında gol atarak geri döndüklerini anlattı.

Takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu olmadığını ve kolay gol yediklerini belirten Gisdol, devre arasında oyuncularına neyi değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Gisdol, ikinci yarı çok daha iyi performans sergilediklerini ifade ederek, "Şu an itibarıyla kazandığımız puandan dolayı mutluyuz. Lige hakikaten çok zor bir fikstürle başladık. Bu maçların içerisinde sadece Galatasaray'a kaybettik. Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor. Bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz." diye konuştu.

Oynayacakları maçların hafta hafta değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gisdol, son dakika golleriyle berabere kalınan karşılaşmalarda bunun izahının kolay olmadığını sözlerine ekledi.