Markus Gisdol, eski öğrencisi Filip Kostic'i anlattı: 'Fenerbahçe tebrik edilmeli, harika bir adam'

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Fenerbahçe, İtalya Serie A devi Juventus’tan Filip Kostic’i kadrosuna katarak hücum hattını daha da güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte 1 yıl kiralık olarak forma giyecek olan başarılı futbolcu, ilk antrenmanına çıktı. Sırp futbolcunun Hamburg’da oynadığı dönem 45 maçta beraber çalıştığı teknik direktörü Markus Gisdol, eski öğrencisinin dikkat çeken yeteneğiyle ilgili düşüncelerini anlattı. Gisdol, Kostic’in hücum hattına olan etkisini de analiz etti.

TEKNİK DİREKTÖR MARKUS GİSDOL’DEN ‘FİLİP KOSTİC’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

“FİLİP KOSTİC, FENERBAHÇE İÇİN KESİNLİKLE BİR KAZANÇ OLACAKTIR”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic, kariyeri boyunca Massimiliano Allegri, Armin Veh, Adi Hütter, Oliver Glasner ve Markus Gisdol gibi tecrübeli teknik direktörle çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Hamburg formasıyla 65 maça çıkan Sırp futbolcu Filip Kostic, bu müsabakaların 45’ini Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde oynadı. Kostic’in yükselen performansına önemli düzeyde etki eden deneyimli teknik adam, eski öğrencisinin Fenerbahçe’ye transferini değerlendirerek, “Filip Kostic, kanatlarda oynamayı seven ve basit oynamaya çalışan bir futbolcudur. Takım için çok iyi performans gösteriyor. Hem ofansif hem de defansif olarak her iki yönde de son derece iyi çalışıyor. Kostic’in bu özelliği Fenerbahçe için kesinlikle bir kazanç olacaktır” diye konuştu.

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“SÜPER LİG’DEKİ TARAFTAR BASKISI KOSTİC’İ ASLA RAHATSIZ ETMEZ”

Kariyerinde şimdiye kadar Sırbistan, Eredivisie, Bundesliga ve Serie A gibi taraftar baskısının olduğu liglerde mücadele eden 31 yaşındaki Sırp futbolcu, taraftar ve stadyum atmosferinin en üst seviyede olduğu Süper Lig’e adım attı. Bir dönem Samsunspor’u da çalıştırdığı için Süper Lig’deki atmosferi yakından tanıyan Gisdol, Kostic’in bu atmosfere uyum sağlayacağını belirterek, “Filip Kostic, heyecanın ve baskının olduğu bir atmosferde en üst seviyede oynamaya alışkın birisidir. Eintracht Frankfurt'ta ve Juventus’ta bu atmosfer altında oynadı, şimdi de Fenerbahçe'de oynayacak. Türkiye'de taraftarın önünde oynamaktan büyük keyif alacağından ve bu baskıdan asla rahatsız olmayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

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“TAKIMDAKİ OYUNCULAR İÇİN GERÇEK BİR ROL MODEL OLACAK”

Teknik direktör Markus Gisdol’un Bundesliga ekibi Hamburg’da 1,5 sene görev yaptığı dönem hücum hattında en güvendiği isimlerin başında Filip Kostic geliyordu. Kostic, Gisdol yönetiminde 45 maçta 6 gol ve 5 asistlik performansa imza atarak klasını konuşturmayı başardı. Oyuncusunun gelişim sürecine yakından şahit olan Alman teknik adam, Kostic’in çalışkan özelliğine değinerek şöyle devam etti: “Bu transfer için Fenerbahçe'yi sadece tebrik etmek gerekiyor. Filip Kostic, harika bir karaktere sahip olan harika bir adam. Antrenmandan önce sahada olan ve kendisini geliştirmek için sürekli çalışan tam bir profesyonel. Kostic, takımdaki diğer oyuncular için gerçek bir rol modeldir.”

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“MOURİNHO, HER ZAMAN ÖĞRENMEYE İSTEKLİ BİR OYUNCU GÖRECEK”

Geçtiğimiz günlerde FBTV'ye röportaj veren Filip Kostic, "Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi” diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Gisdol, oyuncusunun duyduğu heyecanı değerlendirerek, “Teknik direktör Jose Mourinho, her zaman öğrenmeye istekli ve çok iyi bir oyuncu görecek. Kostic, tüm takıma faydalı olacak” diye konuştu.

“KOSTİC, EDİN DZEKO’YA ÇOK SAYIDA ORTA VE KİLİT PAS GÖNDEREBİLİR”

Fenerbahçe’ye gelmeden önce Juventus’ta Massimiliano Allegri yönetiminde 3-5-2 sisteminde forma giyen başarılı futbolcu, hücumdaki etkili oyuncuyla dikkat çekti. Jose Mourinho’nun Sırp futbolcuyu hangi sistemde kullanacağı merakla beklenirken; Markus Gisdol, konuyla ilgili olarak, “Kostic, beşli ya da üçlü defans kurgusunun solunda görev yapabilecek bir oyuncu. Bunu yapacak fiziksel yeteneğe kesinlikle sahip. Ancak dörtlü savunma sisteminde oynanan bir oyunda savunmanın solunda oynayacak bir isim kesinlikle değil. Dörtlü sistemde orta sahanın solu ya da sol forvet pozisyonunda görev yapabilir. Filip Kostic, Dzeko’ya ve hücumdaki diğer arkadaşlarına sol taraftan ceza sahasına çok sayıda orta ve kilit pas gönderebilir” diye vurguladı.

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“FİLİP KOSTİC, FENERBAHÇE’NİN HÜCUM HATTINA KESİNLİKLE ÇOK İYİ UYACAK”

31 yaşındaki Sırp yıldız, Juventus’ta oynadığı 2 yıllık süre içerisinde Dušan Vlahović, Arkadiusz Milik, Ángel Di María ve Adrien Rabiot gibi yıldızlarla hücum hattını beslemeye çalıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe’nin son yıllardaki en iyi ve yıldızlarla dolu kadrosunda forma giyecek olan başarılı futbolcunun sergileyeceği performansı heyecanla beklemeye başladı. Son olarak Fenerbahçe’nin hücum hattına dikkat çeken Alman teknik direktör, Filip Kostic’in bu oyunculara uyumuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Kadro kurarken çoğu zaman seçim yapmakta zorlanırsınız ancak gerçekten iyi seviyede olan çok sayıda oyuncunuz varsa bu elbette teknik direktörler için bir avantajdır. Filip Kostic; Tadic, Dzeko, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymański ve Fred gibi oyuncuların yer aldığı hücum hattına kesinlikle çok iyi uyacak. Şimdi önemli olan takım olarak birlikte iyi bir performans sergilemeleri.”