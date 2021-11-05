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Markus Gidsol'dan Galatasaray taraftarına övgü!

#Lokomotiv Moskova#Gisdol#UEFA
Markus Gidsoldan Galatasaray taraftarına övgü

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da çok iyi oynadığını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, "Çok mutluyum, maçtan çok zevk aldım. İki senedir taraftardan mahrum kaldık. Böyle heyecanlı bir atmosferde oynamadık. Galatasaraylı taraftarların heyecanı görülmeye değerdi. Bunu gördüğümüze çok mutlu olduk. Genç oyuncularımın bu atmosferden korktuğunu söylemek istemiyorum. Herkes gayret göstermeye çalıştı. Takımımız elinden geleni yaptı. Burada hatalarımızı da gördük ve onları düzeltmek için notlarımızı aldık. Her iki takım da muhteşem oynadı. İki takım da kazanabilirdi. Berabere kalmak da ayrı bir güzellik oldu." diye konuştu.

Markus Gisdol, müsabakanın son bölümünde iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Maçta heyecan fazlaydı. Belki orada biraz dozu kaçmış olabilir. Heyecan biraz kontrol dışına çıkmış olabilir. Sonuçta oyuncuların barışması çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

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#Lokomotiv Moskova#Gisdol#UEFA

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