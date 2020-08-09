MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMarko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da
GeriBasketbol Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 19:23,Son Güncelleme:

Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, eski oyuncusu Hırvat şutör Marko Tomas'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Bosna Hersek'in Igokea takımında geçiren Tomas ile anlaştı.

Bir yıllık sözleşmeye imza atan ve Gaziantep ekibinde daha önce de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun, 4 maçta görev aldığı geçen sezonu 8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladığı belirtildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle