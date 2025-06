Marko Guduric'ten veda sözleri: 'Tabii ki ağlayacağım!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Marko Guduric, Beşiktaş Fibabanka karşısında kazanılan şampiyonluğun ardından sarı - lacivertli kulübe veda etti.

"HAYATIMDAKİ EN ZOR MAÇTI"

Çok duygusal olduğunu dile getiren Guduric, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.

"TABİİ Kİ AĞLAYACAĞIM"

Sözlerine devam eden yıldız basketbolcu, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." şeklinde konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN GUDURIC'E 'GERİ DÖNER!'

Melih Mahmutoğlu ise kariyerindeki 7. şampiyonluk için "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı - lacivertlilere veda eden Marko Guduric için de ayrı bir parantez açan Mahmutoğlu, "Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE BEKO'DAN VEDA

Fenerbahçe Beko ise resmi hesabından Guduric için veda paylaşımında bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda "Sarı Mirasın en değerli isimlerinden biri, sen her daim Fenerbahçe Ailesinin bir parçası olacaksın! Yeni sezonda kariyerine farklı bir takımda devam edecek ismimiz Marko Guduric’i çok özel bir törenle onurlandırıyoruz. Thank you for everything, Marko Paşa" ifadeleri kullanıldı.