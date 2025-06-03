Marko Guduric'ten 'veda' gözyaşları!

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Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Ataşehir'de oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 101-94 kazanarak seride de 2-1'lik üstünlüğü elde edip yarı finale yükseldi.
Maç sonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda duygusal anlar yaşandı.
Son dönemde adı Olimpia Milano ile anılan Marko Guduric, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
Mücadelenin ardından sarı - lacivertli tribünlerden 'Marko Guduric' sesleri yükselirken, Sırp oyuncu duygularını gizleyemedi.
Eliyle taraftara kalp yapan Guduric, hemen akabinde gözyaşlarını tutamadı.
Marko Guduric, kendisi lehine yapılan tezahüratların ardından gözyaşlarına hakim olamadı…pic.twitter.com/QV1jwtCQa9— Spor Arena (@sporarena) June 2, 2025