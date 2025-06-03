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Marko Guduric'ten 'veda' gözyaşları!

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#Fenerbahçe Beko#Marko Guduric#Basketbol Süper Ligi
Marko Guduricten veda gözyaşları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 00:44

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında sahasında Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, mücadelenin sonunda kendisi lehine yapılan tezahüratların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

Ataşehir'de oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 101-94 kazanarak seride de 2-1'lik üstünlüğü elde edip yarı finale yükseldi.

Maç sonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda duygusal anlar yaşandı.

Son dönemde adı Olimpia Milano ile anılan Marko Guduric, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

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Mücadelenin ardından sarı - lacivertli tribünlerden 'Marko Guduric' sesleri yükselirken, Sırp oyuncu duygularını gizleyemedi.

Eliyle taraftara kalp yapan Guduric, hemen akabinde gözyaşlarını tutamadı.

 

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#Fenerbahçe Beko#Marko Guduric#Basketbol Süper Ligi

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