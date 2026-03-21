Marko Guduric'ten Fenerbahçe sözleri: 'Geri dönmek çok güzeldi!'

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 79-75 kazanan temsilcimiz, 23. galibiyetini aldı.

Olimpia Milano forması giyen eski Fenerbahçe oyuncusu Marko Guduric, karşılaşma sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"Merhaba Fenerbahçe taraftarları, sıcak karşılamanız için teşekkür etmek istedim. Evde olmak, buraya geri dönmek gerçekten çok güzeldi. Hepinizi görmek ve bu salonda yeniden oynamak çok özel bir duyguydu. Burada oynamak bana birçok güzel anıyı hatırlattı.

Hepinize ve bu sezon Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Umarım sizi Play-off'larda veya Final Four'da tekrar görürüm."

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de gelecek hafta Maccabi Tel Aviv’le deplasmanda oynayacak.