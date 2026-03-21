×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Marko Guduric'ten Fenerbahçe sözleri: 'Geri dönmek çok güzeldi!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 12:08

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 32. haftasında sahasında Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti maçın ardından eski Fenerbahçe oyuncusu Marko Guduric, açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 79-75 kazanan temsilcimiz, 23. galibiyetini aldı.

Olimpia Milano forması giyen eski Fenerbahçe oyuncusu Marko Guduric, karşılaşma sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"Merhaba Fenerbahçe taraftarları, sıcak karşılamanız için teşekkür etmek istedim. Evde olmak, buraya geri dönmek gerçekten çok güzeldi. Hepinizi görmek ve bu salonda yeniden oynamak çok özel bir duyguydu. Burada oynamak bana birçok güzel anıyı hatırlattı.

Gözden KaçmasınErgin Ataman: Bundan sonra her maç final niteliğindeErgin Ataman: 'Bundan sonra her maç final niteliğinde!'Haberi görüntüle

Hepinize ve bu sezon Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Umarım sizi Play-off'larda veya Final Four'da tekrar görürüm."

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de gelecek hafta Maccabi Tel Aviv’le deplasmanda oynayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!