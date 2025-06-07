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Marko Guduric'in ayrılığını Nigel Hayes-Davis duyurdu!

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#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis#Marko Guduric
Marko Guduricin ayrılığını Nigel Hayes-Davis duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 23:31

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, mücadelenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Nigel Hayes, son dönemde adı Olimpia Milano ile anılan Marko Guduric hakkında sosyal medyadan bir paylaş yaptı. Hayes-Davis yaptığı paylaşımda Guduric'in EuroLeague kupasını kaldırdığı fotoğrafı Milano’yu etiketleyerek paylaştı ve 'Ona iyi bakın' notunu düştü.

Marko Guduricin ayrılığını Nigel Hayes-Davis duyurdu

Amerikalı basketbolcu, söz konusu paylaşımını ise bir kaç dakika sonra kaldırdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Sarı - lacivertlilerin yarı finale yükseldiği Türk Telekom maçının ardından sarı - lacivertli tribünlerden 'Marko Guduric' sesleri yükselmiş ve Sırp oyuncu gözyaşlarını tutamamıştı.

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#Fenerbahçe Beko#Nigel Hayes-Davis#Marko Guduric

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