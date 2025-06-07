Marko Guduric'in ayrılığını Nigel Hayes-Davis duyurdu!

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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Nigel Hayes, son dönemde adı Olimpia Milano ile anılan Marko Guduric hakkında sosyal medyadan bir paylaş yaptı. Hayes-Davis yaptığı paylaşımda Guduric'in EuroLeague kupasını kaldırdığı fotoğrafı Milano’yu etiketleyerek paylaştı ve 'Ona iyi bakın' notunu düştü.

Amerikalı basketbolcu, söz konusu paylaşımını ise bir kaç dakika sonra kaldırdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Sarı - lacivertlilerin yarı finale yükseldiği Türk Telekom maçının ardından sarı - lacivertli tribünlerden 'Marko Guduric' sesleri yükselmiş ve Sırp oyuncu gözyaşlarını tutamamıştı.