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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Marko Grujic, Liverpool'dan Porto'ya transfer oldu

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Marko Grujic, Liverpool'dan Porto'ya transfer oldu

Portekiz Süper Ligi (Primeira Liga) ekiplerinden Porto, Liverpoollu Sırp futbolcu Marko Grujic'i kadrosuna kattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Grujic'in bonservis bedeli konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı ve Sırp oyuncunun futbol kariyerini Portekiz temsilcisinde sürdüreceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Porto, Grujic'in bonservisi için Liverpool'a 12,2 milyon avro ödeyecek. 

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev alan 25 yaşındaki Grujic, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Porto'da 39 maçta 2 gole imza atmıştı.

Marko Grujic, Liverpooldan Portoya transfer oldu

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