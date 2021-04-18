Marius Sumudica'nın Jose Mourinho sözleri olay olmuştu! Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı...
Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevinden istifa edip "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudicanın ardından göreve başlayan Bülent Uygun, 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekiyor.
Çaykur Rizespor’da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" demişti.
Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında İngiltere Premier ligi ekibi Tottenham’ın başında olan teknik direktör Jose Mourinho'yu da geride bırakmış oldu.
Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise Premier Lig’de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.
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