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GeriFutbol Marius Sumudica'dan transfer itirafı! 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...'
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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Marius Sumudica'dan transfer itirafı! 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...'

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Marius Sumudica'dan transfer itirafı! 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...'
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'deki transfer piyasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Romanya basını, Galatasaray'ın Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile ilgilendiğini belirtiyordu. Genç futbolcunun menajeri Giovanni Becali, iddialar üzerine ''Galatasaray'ın onu transfer etmek istediği doğru. Benden bilgi almak istediler. Satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyorlar ama teklifleri talep edilenden çok uzak.'' sözlerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise ülkesi Romanya'da verdiği bir röportajda Galatasaray'ın transfer gündemindeki Olimpiu Morutan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''HİÇBİRİ GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VEYA FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZ''

Sumudica, ''Olimpiu Morutan, eğer Galatasaray'a transfer olursa onun için çok büyük bir adım olur. Ama Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum da bence hiçbir Romanyalı futbolcu Galatasaray'da oynayamaz. Menajeri Becali'nin Fatih Terim ile iyi ilişkisi olduğunu biliyorum. Transfer olursa onun sayesinde olur ama bana göre hiçbir Romanyalı, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'de oynayamaz.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'YE BAKSANIZA!''

Türkiye'deki transfer piyasası hakkında konuşan Sumudica, ''Fenerbahçe'ye bakın. Mesut Özil, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Samatta'yı transfer ediyorlar. Kimin hangi maçta oynayacağı bile belli değil. Beşiktaş, gidip Everton'dan Cenk Tosun'u alabiliyor. Türkiye'de transferler sıradışı. O yüzden bir Romanyalı futbolcunun kolay kolay oynayabileceğini düşünmüyorum.'' dedi.

 

Marius Sumudicadan transfer itirafı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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