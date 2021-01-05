Marius Sumudica'dan şampiyonluk itirafı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Süper Lig'de liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak Sumudica, "Şampiyonluk bizim için hayal, zor. Galatasaray oynuyor bugün. 3 gün sonra Sivas'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız. Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum. Sadece 'zaman' dedim. Hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar. 1-2 hafta sonra 1 seneyi tamamlayacağız evimizdeki yenilmezlik serimizde. 16 resmi maçtır kaybetmiyoruz. Bu da gerçekten çok önemli. Son 25 maçtır rakip fileleri de havalandırıyoruz. Bu da gerçek" şeklinde konuştu.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Takımda kalmak istediğini belirten Sumudica, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Önemli şeyler var. 25 maçtır gol atıyoruz, bu çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. G.Antep'te olduğum için şanslıyım. Umarım gelecekte de burada olurum. Oyuncularımı kazanmaya çalışırım, hepsini. Kimseyi ayırmam. Forma verirken haksızlık yapmam. Belki de beni sevmelerinin sebebi budur." dedi.

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