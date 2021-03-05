Marius Sumudica'dan Rizespor ayrılığı sonrası olay açıklama!

Spor Arena Dış Haber- Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan(4 mağlubiyet 3 beraberlik) ve dün kulüple yollarını ayıran Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Rizespor'un iyi bir kulüp yapılanması olduğunun altını çizen 50 yaşındaki teknik adam, şanssızlıklar yaşadığını, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Sumudica'nın ProX'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Rizespor'u asla unutmayacağım. Kimse benim ayrılmamı istemedi, arkamdan ağlayanlar oldu. Karışık ve zor bir dönem geçirdik. Pozitif olarak gözüken şeyler zamanla negatife döndü. Yönetiminden tesislerine çok güzel bir kulüpte görev yaptım. Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım. Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."

"Kolay kolay pişman olmam ama..."

"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayrılmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."

"Türk vatandaşlığına kısa sürede geçiyorum"

"Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Görüştüğüm bazı yönetici ve başkanlar var. Tek isteğim takımı sezon sonu devralmak. Buna sıcak bakan kulüplerle daha ileri görüşmeleri yapabilirim. Türk vatandaşlığını birkaç gün içinde alacağım. Pasaportum kısa sürede elime geçecek."

"Planım Türkiye'de kalmak"

Rumudica, 1997-200 yılları arasında formasını giydiği ve 2010/11 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Rapid Bükreş'in başına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Rapid şu anda ikinci ligde oynuyor. Eğer birinci lige çıkarlarsa ve sağlam bir finansal yapı kurarlarsa nede olmasın! Çok sevdiğim ve yürekten bağlı olduğum bir kulüp. Şu anda önceliğim Türkiye'de kalmak. Görüştüğüm ve görevi yazın alabileceğim bazı kulüpler var."

Marius Sumudica'nın Rizespor karnesi

Fenerbahçe 1-0 Rizespor

Rizespor 1-1 Kasımpaşa

Alanyaspor 2-1 Rizespor

Rizespor 0-2 BB Erzurumspor

Ankaragücü 1-1 Rizespor

Rizespor 0-0 Sivasspor

Kayserispor 2-1 Rizespor

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