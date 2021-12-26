Marius Sumudica'dan mağlubiyet sözleri! "Ağlıyormuş gibi olmayayım..."

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Fenerbahçe yenilgisini değerlendiren Marius Sumudica, "Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman o takımın toparlanması zor oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Bizim takımımız bu. Oyuncularla konuşuyorum ama maalesef seviye şimdilik böyle. Takımımız Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." dedi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, puan almayı hak etmediklerini ve kendilerinden daha iyi bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, “Tribünde 25 bin taraftara oynayan takıma karşı, Fenerbahçe gibi takıma karşı 2-3 tane gol pozisyonu bulup gol yapamıyorsanız onlar size karşı gol atıyorsa skor üretmeniz gerekiyor. Daha iyi bir ekipleri ve takımları var ve değişiklik için yedek kulübesinde daha fazla opsiyonları var. Doğru ve gerçekler bunlar. Son 6-7 maçtır da bunu söylüyorum. Transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar çok puan alacağız. Bundan sonrada puanlar almamız gerekiyor. Çok bir şey kaybetmiş sayılmayız. 15 puanda 3 tane takım var. Önümüzdeki bir takım 17, diğeri 18 puanda her şey bitmiş sayılmaz. Ligin ikinci yarısında ne olacağını göreceğiz“ dedi.