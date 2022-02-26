Marius Sumudica'dan flaş Morutan ve Cicaldau sözleri! 'Galatasaray vazgeçmek istiyor'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı 2 oyuncuyu vatandaşları Marius Sumudica da eleştirdi.

50 yaşındaki Rumen teknik adam, ülkesinin basınından Digisport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor. Oynadığı zaman da kendi bölgesinde değil kanatta değerlendiriliyor. Onu forvetin arkasına koymak, özgürlük vermek gerekiyor. Cicaldau orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar."

Haberin Devamı

"GALATASARAY İÇİN BÜYÜK PİŞMANLIK"

"Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor. Morutan ve Cicaldau, sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık."

Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı 35 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Cicaldau ise bu sezon Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.