Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Telefonda ne konuştular?

Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'nın Sabah'a verdiği röportaj şu şekilde:

Sumudica'yı sahada hırslı, çalışkan biri olarak tanıyoruz. Saha dışında nasıl bir insansınız?

Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlara gülümsemeyi seviyorum.

Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerin doğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'teki çalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız?

Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bunun için mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirden ayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiz tüm başarıları kazanmak adına şehrimizle, takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefiniz var mı?

Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyon yaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu an Gaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyük ve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefini daha ileri olarak düşünmek zorunda.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Ama bir taraftan da en çok beraberlik alan takım Göztepe'den sonra sizsiniz. Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz?

Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. Türkiye de rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek adına oyuncularımla birlikte savaşmak. Onlar da benim gibi düşündükçe, sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor. Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyun anlayışını, başarısını konuşarak bunu ispatlıyor.

14 maçta tek yenilgi, o da ilk haftada oynadığınız Galatasaray'a karşı. Bugün oynasanız farklı bir sonuç olur muydu?

Bundan gerçekten adım gibi eminim ki, Galatasaray'la eğer bugün oynasak her şey çok farklı olurdu. Pandemi nedeniyle sezon öncesi zaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularından Dicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece ben değil Galatasaray taraftarı da düşünüyordur. Şu anki performansımız ve takımımızla sahada olsaydık, asla o kadar kolay bir lokma olmazdık bunu biliyorum.

Türkiye'deki başarınızı takdir eden teknik direktörler oldu mu? Fatih Terim'in aradığını söylemiştiniz, neler konuştunuz?

Türkiye'de hiçbir teknik adam bu skorlardan dolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbette bir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmak için skorların veya maçların bir önemi yoktur. Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde hayat üzerine bir konuşmamız olmuştu. O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğüm bir teknik direktör yoktur.

Bu sezon için hedefiniz ne?

Ülkemde Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Türkiye Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak.

Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptınız. Neler söylersiniz?

Türkiye için her zaman söylediğim bir kelime var, burası benim ikinci vatanım. Bu ülke, tarihi boyunca hep başarılı insanlar çıkarmıştır ve her zaman saygılı ve sıcakkanlılar. Burada olmaktan dolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Romanya'ya da birçok konuda benzerlik gösteriyor insanlar. Bu da bana rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Gaziantep de bu konuda özel bir şehir ve herkes bana saygı duyuyor. Her zaman tanımasam da onlara yakın olmaya çalışıyorum. Aldığımız galibiyetler tamamen bu şehrin ve takımımızın ortak başarısıdır. Gaziantep şehrini mutlu etmeye devam etmek istiyorum.

Kana Biyik, "Sumudica gibi bir hocayla hiç çalışmadım. Onu çok seviyorum, saygı duyuyorum" açıklaması yapmıştı. Bu sevgi ve saygının arkasında ne yatıyor?

Daha önceki kariyerimde de özel günlerimde futbolcularım bana karşı hep duyarlı olmuşlardır. Bunun sebebi sadece insanların beni sevmesi değil, takımdaki herkesin birbirine olan saygısından kaynaklanıyor. Burada muhteşem bir aile yarattık, hep beraber. Ben tüm oyuncularıma saygı duyuyorum ve onlara bir evladımmış gibi yakınlık gösteriyorum. Onlar da beni babaları gibi görüyor. Sadece futbolcular arasında değil, kulüpte bulunan herkes buraya kendini adamış durumda. Şu an bu atmosferin de etkisiyle her şey yolunda gidiyor. Tek amacımız bunu ligin sonuna kadar sürdürebilmek.

Gaziantep'in içeride de dışarıda da oyun tarzı belli. Rakipler önlem alırsa başka bir oyun planınız mevcut mu?

Oyun sistemim hakkında neler yaptığımızı artık herkes biliyor. Maç öncesi de, maç sırasında da farklı taktiklere geçiş yapabiliyorum. Bunun en büyük sebebi, takımımızın iyi oyunculardan oluşması. Dünyanın en çok taktik bilgisi olan insanı olsanız da, eğer takımınız yeterli değilse başarılı olamazsınız. Bu takım için en uygun sistemi seçiyorum, onlara destek oluyorum.

Bir teknik direktörün en büyük sorumluluğu sizce nedir?

Benim en büyük hedefim galibiyet üzerine her zaman dersine iyi çalışan bir takım yaratabilmek. Antrenman olsun, analiz toplantıları olsun her şeyi çok önemsiyorum. Onlar asker değil, herkes gibi bir insan. Ancak bu kadar kişiyi ortak hedef doğrultusunda birleştirmek benim görevim.

Boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz?

Tesisten eve, evden tesise şeklinde geçiyor. Özel hayatınıza sadece futbolcular değil, teknik adamlar olarak da dikkat etmek zorundasınız. Gaziantep'te evim yok, otelde kalmayı tercih ediyorum. Bu süreç futbol bilgim adına bana çok şey katıyor diyebilirim. Sürekli maç izlemeyi tercih ediyorum, dünya ligleri olsun, Türkiye ligleri olsun gerçekten seviyorum. Bu bilgimi de arttırıyor. Ekibimle de aynı otelde kaldığımız için sürekli toplantılar yapıyoruz. Hem geçmiş maçlarımız hem de antrenman metotlarımız hakkında arayış içerisinde oluyoruz.

Marius Sumudica için ligdeki sıralama sürpriz mi, yoksa bu başarı grafiğine göre normal bir sonuç mu? Şampiyonluktan söz edilebilir mi?

Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. Gaziantep'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...