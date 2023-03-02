Marius Sumudica'dan emeklilik kararı! Teknik direktörlüğü bırakıyor

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Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica'dan sürpriz bir karar geldi.

52 yaşındaki teknik adam, futboldan emekli olacağını duyurdu.

Sumudica açıklamasında "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti geldi. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.