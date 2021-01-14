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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Marius Sumudica yeni takımı için tarih verdi!

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Marius Sumudica yeni takımı için tarih verdi!
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Gaziantep FK ile yollarını ayıran Marius Sumudica'nın yeni takımının neresi olacağı merak konusu olurken Romanyalı teknik direktörden açıklama geldi.

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'e veda eden Marius Sumudica'nın yeni takımı neresi olacak? Gaziantep FK ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan'dan çok cazip bir teklif aldığını açıklayan Sumudica henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.

Gelen son haberlere göre Sumudica'ya Suudi Arabistan'dan ciddi bir teklif gelmemiş durumda. Romanyalı teknik direktör de yaptığı açıklamalar ile geleceği hakkında konuştu.

Romanya basınına konuşan Sumudica, ''Eve dönüp biraz dinlenmek istiyorum. Türkiye ve birkaç yerden teklifler almaya başladım bile. Şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Şimdilik dinlenme modundayım, ciddi bir projem yok. Sezon sonunda bir takımın başına geçebilirim.'' sözlerini kullandı.

Marius Sumudica yeni takımı için tarih verdi

GAZİANTEP SERÜVENİ NASIL GEÇTİ?

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile yaklaşık 1,5 sezon geçirdikten sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep macerasında başarılı bir grafik ortaya koydu. Önceki sezon play-off'lardan Süper Lig'e yükselen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'deki ilk maçına teknik direktör Sumudica ile çıktı. Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı.

Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü.

Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.

Marius Sumudica yeni takımı için tarih verdi

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