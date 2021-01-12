Marius Sumudica, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı!

Spor Arena Dış Haberler - Gaziantep FK ile yollarını ayıran Marius Sumudica ülkesinde önemli açıklamalar yaptı.

Digisport'a konuşan Sumudica, "Eve gitmek ve ara vermek istiyorum. Türkiye dahil telefon görüşmeleri ve teklifler aldığım gerçeğini saklamıyorum. Şu anda geri dönme vaktinin geldiğini sanmıyorum. Şimdi dinlenmek istiyorum. Ciddi bir projem yoksa yazın geri döneceğim" dedi.

"ÇELİŞKİLİ BİR ADAMIM AMA KENDİMİ BU ŞEKİLDE MOTİVE EDİYORUM"

Marius Sumudica, Gaziantep FK ile yollarının ayrılması ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Maçtan sonra doğruyu söyledim, yönetime o şakayı tekrarladım ve 'para sorunum yok' dedim. Konu para değil saygı ile ilgiliydi. Şakayla, karımdan kulübe vermek için biraz para isteyeceğimi söyledim. Gaziantep şehrinden ve başkandan özür dilerim, büyüyen bir şakaydı. Gaziantep kulübüne çok şey borçluyum, bana iyi koşullar sundular. Birçok koç buraya gelmek ister ama o anda gücenmiş hissettim. Bana şakadan rahatsız olduklarını söylediler. Kimseden merhamet istemiyorum, benim için aldığım sonuçlar zaten konuşuyor. Ben çelişkili bir adamım ama kendimi bu şekilde motive ediyorum. Şakanın ağır olduğunu bilmiyordum. Şehir gücendi ve şimdi onları anlıyorum.

"OYUNCULAR BANA BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARI EN İYİ KOÇ OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"

19 oyuncu bana mesaj attı. Neden ayrıldığımı anlamıyorum. Everton için oynayan Kevin Mirallas bana yazdı. Bana birlikte çalıştıkları en iyi koç olduğumu söylediler. Türkiye'de yılın teknik direktörü seçildim ve takıma gönül rahatlığı vermek istedim. Oyuncular bana "Kalır mısın?" diye sordu. Geride bir şey bırakıyorum ve onların Sumudica ile yaptıklarından daha fazlasını başarmalarını istiyorum. Yönetim bana en iyi koça sahip olduklarını ancak bu şaka yüzünden devam edemeyeceğini söyledi. Avrupa kupalarına ulaşabileceğimi düşünüyordum."

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...