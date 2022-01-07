Marius Sumudica, Trabzonspor maçı sonrası ateş püskürdü! "VAR hakemlerine para verilmesin"

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Eksik birçok oyuncusunun olmasına rağmen takımının mücadelesini beğendiğini kaydeden Sumudica, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi savaştılar. Defansımız da çok iyi çalıştı. Bugün, bizim için zor oldu çünkü 11'de oynayan 6 oyuncumuz yoktu." dedi.

Maçta penaltılarının verilmediğini belirten ve Aydınus'u pozisyonu izlemesi için çağırmayan VAR hakemlerine yüklenen Sumudica, "Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var. Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı." sözleriyle tepki gösterdi.