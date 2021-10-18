Marius Sumudica: "Takım beklentilerimi çabuk kavradı..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteğiBakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği#Destek
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angolada... 7 anlaşma imzaladıkCumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da... '7 anlaşma imzaladık'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Kılıçdaroğlunun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısından sert tepkiKılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan sert tepki#Fuat Oktay
5 öğrenci hayatını kaybetmişti Ve karar verildi: Görevden alındılar5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ve karar verildi: Görevden alındılar#Trafik Kazası
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
Edebiyat dünyası şokta Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktıEdebiyat dünyası şokta! Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktı#Carmen Mola
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldi!#Çin
Luiz Gustavonun Ali Şansalan şaşkınlığı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...Luiz Gustavo'nun Ali Şansalan şaşkınlığı: 'Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...'#Fenerbahçe
Yolcuların gözü önünde iğrenç olay Polis isyan etti: Görünce şok oldumYolcuların gözü önünde iğrenç olay! Polis isyan etti: Görünce şok oldum#Cinsel İstismar
O mesajları yazanı ifşa etti: Korkunç, küçük, çirkin şeyO mesajları yazanı ifşa etti: Korkunç, küçük, çirkin şey' #Tamara Ecclestone
İnsanlar parça parça satılıyor Sosyal medyanın “kemik tüccarı”İnsanlar parça parça satılıyor! Sosyal medyanın “kemik tüccarı”#Tik Tok
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Marius Sumudica: "Takım beklentilerimi çabuk kavradı..."

#Yeni Malatyaspor#Marius Sumudica#Süper Lig
Marius Sumudica: Takım beklentilerimi çabuk kavradı...

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavrağını ve Adana Demirspor deplasmanında sergilenen oyundan memnun olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Sumudica, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesi takıma agresiflik kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Takımın talimatlarına iyi bir geri dönüş sağladığını belirten Sumudica, "Takım, beklentilerimi çok çabuk kavradı. Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

Takımının sergilediği oyunundan memnun olduğunu ve üzerine koyarak ilerleyeceklerini aktaran Rumen teknik adam, taraftara şöyle seslendi:

"Taraftarların maça gelerek bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana'da gördüğüm hoşuma gitti, yaklaşık 15 bin taraftar vardı, takımlarını desteklediler. Hatta maçı kaybettikten sonra da desteklemeye devam ettiler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemiyordu. Tabii taraftarlarımızın maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum. Söz veriyorum, takımım performansını sahaya yüzde 100'ünü yansıtacak. Maçımıza gelen herkes evine mutlu dönsün istiyorum."

Sumudica, Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili de "Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz, sadece 3 puan aldık. Eğer Altay maçını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Marius Sumudica#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!