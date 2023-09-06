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Marius Sumudica Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Sumudica#Gaziantep Fk#Transfer
Marius Sumudica Süper Lige dönüyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 09:26

Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye Süper Lig'inde görev yapan Rumen hoca Marius Sumudica, yeniden Süper Lig'e dönmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

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Türkiye Süper Lig'inde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica, Süper Lig'e dönmenin hazırlığını yapıyor. Rumen hoca, Süper Lig ekibiyle görüşüyor.

Emeklilik kararı almıştı

Marius Sumudica'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar gelmişti. Rumen teknik direktör, futboldan emekli olacağını duyurmuştu. Sumudica, "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak son gelişmelerin ardından Rumen hocanın Süper Lig'e döneceği belirtiliyor. Sumudica, yeniden Türkiye'nin yolunu tutacak.

Gaziantep FK ile görüşmeler başladı

Fanatik'in haberine göre; Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK teknik direktörlük görevi için Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile görüşüyor. Daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör 2021/2022 sezonunda Al-Shabab ve son olarak Al-Raed'i çalıştırmıştı.

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#Sumudica#Gaziantep Fk#Transfer

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