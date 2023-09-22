Marius Sumudica: Soyunma odasına gelince ağlamaya başladım

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Süper Ligin 6ncı haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulsporu 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aile gibi olduklarını ifade eden Sumudica, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ederim. Bugün bir karar aldım. Gaziantepte bir daire alacağım. Çünkü burası benim şehrim. 3 yıl öncesini hatırlıyorum. Evimizde hiç maç kaybetmediğimiz zamanlardı. Tabii bugünde şansta yanımızdaydı. Yeni transflerlerimiz takıma çok katkı sağladılar. Benim için oynadılar, oynamaya da devam edecekler. Çok zordu gerçekten. Depremden sonra gelen ilk galibiyet oldu ve insanlar bunu hak ediyordu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir. Depremde zarar gören, acı çeken insanları umarım mutlu etmişimdir. Sumudica geri döndü. Takımımız benim gibi agresif olursa çok kolay bir şekilde ligde kalırız. Gerçekten iyi bir takıma sahibiz. Maxim takımdaki en iyilerden birisi. İnsanlar şunu unutmamalı Maxim Gaziantep'te 40 golden fazla attı. Futbolcuların bazen kötü anları olabiliyor. Bir futbolcuyu kazanmak çok zor. Rumen olduğu için bunları konuşmuyorum. Sadece Maxim için konuşuyorum. Beşiktaş'ta fazla süre almadı ancak Suudi Arabistan'a da götürmek istedim. Maxim bana ben Gaziantep'te iyi hissediyorum dedi. Ben ona çok saygı duyuyorum. Sonradan giren oyuncularda bugün çok katkı sağladı. Şu an biz bir aile gibiyiz. Bütün yönetim soyunma odasına geldi. Onların büyük bir kalbi var. Takımın yanında olduklarını hissediyorum. Soyunma odasına gelince ağlamaya başladım. Burada harika sonuçlar almıştık. Tekrardan hatırlamak istemiyorum ama küçük bir şaka yüzünden Gaziantep'i kaybettim. Kalsaydım o zaman Gaziantep Avrupa'da oynayacak bir takımdı. Annem bana Allah senin orada olmanı istiyor diye söylemişti. Benim ve ailemin hisleri. Ailemde herkes burada olduğum için mutlu" diye konuştu.

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FATİH TEKKE: OYUN OLARAK KAZANDIK AMA SKOR OLARAK KAYBETTİK



Skor olarak kaybetseler de oyuncuların performansından gayet memnun olduğunu söyleyen İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Golü yediğimiz dakikaya kadar geçişlere hakim olmamız gerekiyordu. Duran topların ne kadar önemli olduğunu gördük. Oyuncularımın performansından gayet memnunum. 3üncü bölgede etkili olsaydık skor ve şu an konuştuklarım şeyler farklı olabilirdi. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kaybettik. 3 puan alan Gaziantep ekibini tebrik ediyorum. Bu maçı kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama oyuncuların performansı açısından memnunum. İşin zor tarafını doğru geçtik. İyi şeyler yaparak oynadık. İstediğimiz pozisyonları üretemedik. Takım olarak bunu yaşıyoruz. 3üncü bölgedeki oyuncular daha üretken olmak zorundadırlar. Bu söylediklerimiz olsaydı bambaşka bir skor olabilirdi" şeklinde konuştu.

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