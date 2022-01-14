Marius Sumudica rahatsızlanınca yardımcısı konuştu

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Kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Margatir, “İlk 15 dakikada 1-0'ı da yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık çünkü yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz bu ligde, Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şuanda kulüp doktorumuzla beraber içeride” ifadelerine yer verdi.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte ligde kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını da belirten Margarit, “Şimdi önümüzde 3 gün sonra oynayacağımız Gaziantep maçı var. Orada elimizden geleni yaparak 3 puanı almak için mücadele edeceğiz. Bugün takıma yeni katılan ve ilk 11 de müsabakaya başlayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptılar iyi bir mücadele verdiler. Yeni geleceklerle birlikte de çok yakında daha iyi olacağız” şeklinde konuştu.

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MAESTRO: "GERÇEKTEN İYİ OYNADIK VE İYİ OLAN TARAFTIK"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Nester El Maestro, bugün Yeni Malatyaspor karşısında çok baskılı bir oyun oynadıklarını belirterek, “Bugün ama bence biz gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık. Bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var, buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var. Ama biz Lourency'i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi golünü attı” dedi.

Karşılaşmanın gergin geçtiğini de ifade eden Maestro, “Ama tekrar söylüyorum ki hak eden taraf bence bizdik. Yeni yılda en fazla puanlarımızı alarak girmeye çalışıyoruz ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bundan sonraki maçlarda da puanlar almaya çalışacaklarını ifade eden Maestro, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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“Buraya yeni bir şeyler kattık. Ekimi, Kasım ayında başladı aslına bakarsanız bu gelişimler önemli olan bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak. Yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şuan bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız.

Türkiye Süper Ligine bakarsanız aslında çok uzun vadede planlar yapılması gereken bir lig değil. Burası benim asıl istediğim takımının benim istediğim şekilde oynaması taraftara özellikle bu oyunun keyif vermesi ve tabii ki ligde kalmak”