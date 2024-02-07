Marius Sumudica: Penaltıyı atamıyorsak ben ne yapayım?

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve kupaya veda eden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA FENERBAHÇE'NİN POZİSYONU YOK"

Bu maç açık bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı. Penaltıyı gole çeviremedik. Furkan'ın kafa vuruşu vardı. Furkan'ın direkten dönen topu var. Badji karşı karşıya atamadı. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. 2 hafta önceki lig maçına oranla bugün daha iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik. Fenerbahçe ilk yarı pozisyona giremedi. Biz ilk 20 dakika çok iyi işler yaptık.

"APTALCA BİR PENALTI YAPTIK, ONLAR ATTI, BİZ ATAMADIK! BEN NE YAPAYIM"

Penaltıyı gole çeviremeyince takım içinde farklı oluyor durum. Dün idmanda penaltı çalıştırdım. Penaltı kaçırıyorlarsa ben ne yapayım? Aptalca bir penaltı yaptık, onlar penaltıyı attı. Biz penaltı kazandık ama atamadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum.

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"HAK EDENLER OYNAYACAK"

Ligde önemli bir haftaya giriyoruz, final niteliğinde. Yarın 2 transferi daha bitireceğiz. Bundan sonra bazı durumlar var tabii. Hak eden oyuncular oynayacak, hak etmeyenler kenarda olacak. Ben her zaman futbolcularımı savunuyorum ama bazı arkadaşlar mücadele ederken diğerleri sahada çok yumuşak hareket ediyor.