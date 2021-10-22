Marius Sumudica: 'Normal bir insanım'

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Süper Lig'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sumudica'nın açıklamaları;

Oyuncularım adına, taraftarlarım adına mutluyum. Göreve geldiğimden bu yana üst üste 2 maç kazandık. Romanya'da bıraktığım takımda 7 maç üst üste kazanmıştım. Bu galibiyetlerle üst üste 9 galibiyet aldım.

REKORUM VARDI

Gaziantep'te de bir rekorum vardı. 1 yıl boyunca, 22 maç üst üste kaybetmedim. Oynadığımız her maçta gol attık. Ama rekor benim için önemli değil, önemli olan oyuncularımın mücadelesi

NORMAL BİR İNSANIM

Ben öncelikle çalışmayı, sonra insanları seviyorum. Fakir olması, zengin olması önemli değil. Benimle fotoğraf çektirmek isteyen herkesle fotoğraf çektiririm. Belediye başkanı değilim, kulüp başkanı değilim. Ben normal bir insanım, benim karakterim böyle