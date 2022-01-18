Marius Sumudica kırmızı kart gördü! Beşiktaş maçında yok

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaştığı mücadele, kar yağışı nedeniyle ertelenirken konuk ekip Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kart gördü.
Müsabakanın ilk devresi 0-0 sonuçlanırken ikinci yarı kar yağışı nedeniyle başlamadı.
Hakem Ümit Öztürk, futbolcularla birlikte bir süre zemini kontrol ettikten sonra maçın oynanamayacağına karar verip soyunma odasına yöneldi.
Mücadelenin oynanması gerektiğini belirten Marius Sumudica ise hakem Öztürk'e itirazlarını sürdürdü.
Erteleme kararının ardından Öztürk'le bir süre daha konuşan Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kart gördü.
Rumen teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasında takımın başındaki yerini alamayacak.