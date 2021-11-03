Marius Sumudica: "Kimsenin oyununa gelmeyeceğim..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Trajedide flaş gelişme... Alec Baldwine çok kötü haberTrajedide flaş gelişme... Alec Baldwin'e çok kötü haber!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Yeşilçam partisiYeşilçam partisi#Zeynep Sever Demirel
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Marius Sumudica: "Kimsenin oyununa gelmeyeceğim..."

#Yeni Malatyaspor#Sumudica#Anadolu Kulüpleri
Marius Sumudica: Kimsenin oyununa gelmeyeceğim...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğini belirterek, "Ben buraya sadece takımımı adapte etmeye, bir şey katmaya, Malatya halkını mutlu etmeye geldim." dedi.

Haberin Devamı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sumudica, göreve başladıktan sonra takımın iki korner, 1 de penaltıdan olmak üzere 3 duran toptan gol yediğini hatırlattı.

Herkesin, özellikle teknik direktörün üzerine sorumluluk alması gerektiğini belirten Sumudica, futbolculara yaptıkları analiz toplantılarında hatalarını göstererek, aynı hataları yapmamalarını söylediğini ifade etti.

Sumudica, oynadıkları 3 maçtan sadece Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını aktararak, "Aslında ilk yarıda oyunu kontrol eden, şanslar bulan bizdik ancak ikinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Doğru yoldayız"

Takımın kendisinden önceki performansıyla ilgili konuşmak istemediğini anlatan Sumudica, "Buraya geldiğimden bu yana takım 4 gol atmış, 3 gol yemiş, burada pozitif durum var. Geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda doğru yoldayız. Toplantı yaptık evet ama hiçbir zaman futbolcularımı kameraların önünde kötü bir pozisyona sokmadım. Bu içeride kendi aramızda çözeceğimiz problemler. Çok güzel konuştuk, toplantılarımızı yaptık, bireysel olarak da görüştüm." ifadelerini kullandı.

Marius Sumudica: Kimsenin oyununa gelmeyeceğim...

Haberin Devamı

Sumudica, futbolcuların şu an motive durumda olduklarını, her şey yolunda gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken Sumudica'nın geçmiş yıllarda medyada göründüğü yüzünü değiştirmek için geldim. Çünkü Malatya'ya, Malatyalılara saygım var. Önceden gördüğünüz çılgın Sumudica yerine daha çok durgun ama takımını iyi hazırlayan bir Sumudica göstermek istedim. Ama Kasımpaşa maçından sonra bazı medya gruplarının farklı sorular sorup da gelip Adem Büyük'e yapılan penaltıyı sormamalarını biraz farklı buldum, kafamda farklı yorumladım. Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğim. Ben buraya sadece takımımı adapte etmeye, bir şey katmaya, Malatya halkını mutlu etmeye geldim. Ama oradaki futboldan uzaktan yakından alakası olmayan birisinin bile direkt penaltı diyebileceği bir pozisyon diyebilirim. Tetteh'in iki santim bile olmayan golünün ofsayt olarak değerlendirilip de Adem Büyük'ün resmen çekildiği pozisyonu, 10 defa o pozisyonu izledim, arkadaşlarıma, yakınlarıma izlettim hiçbirinden 'acaba penaltı olmayabilir mi' yorumu gelmedi. Herkesten gelen tepki penaltı. Hiçbir zaman Malatya'yı bunlara kurban etmeyeceğim. Ne açıklamalarım ne itirazlarımla ne de futbolcularımın itiraz edip kart görmeleriyle Malatya'yı, Yeni Malatyaspor'u, Malatya halkını böyle küçük oyunlara kurban etmeyeceğim."

- "Çıkıp 3 puanı almak için oynayacağız"

Bu hafta sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Yeni jenerasyondan Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar, iyi oyuncuları var. Bu karşılaşmaya da final maçı gibi çok iyi hazırlanacağız. Çıkıp 3 puanı almak için oynayacağız. İnşallah iyi olan kazanır. Yenen taraf inşallah çok iyi oynar. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Sumudica#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses