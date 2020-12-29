Marius Sumudica: Gaziantep'te hiçbir şey ödemiyorum, beni Fatih Terim ile kıyaslıyorlar

Gaziantep FK teknik direktör Marius Sumudica önderliğinde Süper Lig'de bu sezon harikalar yaratıyor. Ligde topladığı 27 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep, pandemi nedeniyle liglere ara verildikten sonra gösterdiği performansla Avrupa'da da ön plana çıktı. Gaziantep FK, Süper Lig'de son 22 maçta sadece 1 kez kaybetti ve bu alanda Milan, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi takımların arasına adını yazdırdı.

"TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ BİR FUTBOL VAR"

Marius Sumudica ülkesinde yayın yapan Telekom Sport'a Türkiye'de yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Rumen hoca, "Taraftarlar Gaziantep'te devam etmek istediğimin konusunda ikna oldular. Körfez ülkelerinden çok iyi teklifler alıyorum ama oraya dönmek istemiyorum. Türkiye'de güçlü bir futbol var. Sözleşme uzatma konusunda yönetimden henüz bir teklif almadım. Sözleşmemde ligi ilk 10 içinde bitirme maddesi var.

."NEREYE GİDERSEM GİDEYİM HİÇBİR ŞEY ÖDEMİYORUM"

Beni bu şehrin kahramanlarından biri olarak görüyorlar. Hatta iki haftadır Türk vatandaşı olmam için benden istekte bulunuyorlar. Gaziantep'te nereye gidersem gideyim hiçbir şey ödemiyorum. Her yerde bana çay ve kahve ikram ediyorlar. Bazıları elimi öpmek istiyor, önümde diz çöküyorlar. Böyle şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı

"FATİH TERİM MESAJ ATIP BENİ TEBRİK ETTİ"

Sumudica, Alanyaspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tarafından tebrik edildiği ise şu sözlerle ifade etti:

"Muazzam bir zafer elde ettik. Bu yılın son galibiyetiydi. Hayal etmesi zor rekorlara ulaşmayı başardık, son 22 maçta gol atan tek takım biziz. Bir rüya yaşıyorum, kariyerimin en iyi yılı. Çalışanlarla birlikte takdir edilmekten gurur duyduğumuz bir şey yaptım, hatta bazı Türk meslektaşlarım bana Twitter'dan tebrik mesajları attılar. Fatih Terim de bana mesaj atarak tebrik etti. Bir gün kesinlikle kaybedeceğiz. Bu kriz anlarını nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekiyor."

"BENİ FATİH TERİM İLE KIYASLIYORLAR"

Marius Sumudica, Alanyaspor maçında kameralara yansıyan küfürüyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Devre arasında çok endişeliydim. Anlık bir durumdu. Bu yüzden pişmanlık yaşıyorum. Baskı altındayım. Türkiye'de tek yabancı koç benim ve bu zor bir durum. Maçlar kazandıkça Fatih Terim ile kıyaslanmaya başladım. Şu anda Türkiye'nin en iyi koçu olduğumu söylüyorlar."

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